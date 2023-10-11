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Eni: конфликт на Ближнем Востоке осложняет задачу по отказу от газа из России

Eni: конфликт на Ближнем Востоке осложняет задачу по отказу от газа из России

Eni: конфликт на Ближнем Востоке осложняет задачу по отказу от газа из России Наталья МарковаГлава исполнительного комитета Eni SpA Клаудио Дескальци заявил, что диверсификация поставок газа в Италию с уменьшением доли России становится «более сложной» в свете конфликта между Израилем и ХАМАСом.

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