Eni: конфликт на Ближнем Востоке осложняет задачу по отказу от газа из России Наталья МарковаГлава исполнительного комитета Eni SpA Клаудио Дескальци заявил, что диверсификация поставок газа в Италию с уменьшением доли России становится «более сложной» в свете конфликта между Израилем и ХАМАСом.
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