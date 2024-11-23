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Региональная Юридическая Служба

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Глюкоза презентовала свою книгу, в которой собрала «все свои знания и собственный опыт»

Глюкоза презентовала свою книгу, в которой собрала «все свои знания и собственный опыт»

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня сообщают о том, что знаменитая певица Глюкоза анонсировала выход своей новой книги, в которой она делится накопленными знаниями и уникальным опытом в области красоты и самосовершенствования.

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