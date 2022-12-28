Министр финансов Польши: Расходы на оборону должны покрываться ещё и из внешних источников финансирования

Министр финансов Польши Магдалена Жечковска заявила о том, что власти страны решили увеличить расходы на оборону на 2023-й год, которые должны покрываться не только из бюджетных средств, но и из внешних источников финансирования, в том числе.
Министр финансов Польши Магдалена Жечковска заявила о том, что власти страны решили увеличить расходы на оборону на 2023-й год, которые должны покрываться не только из бюджетных средств, но и из внешних источников финансирования, в том числе.
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