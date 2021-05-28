«К открытой войне с Россией»: Французы раскритиковали стремление Украины в НАТО Глеб ЖуковАудитория французского издания Le Figaro раскритиковала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего форсировать вступление страны в НАТО.
«К открытой войне с Россией»: Французы раскритиковали стремление Украины в НАТО Глеб ЖуковАудитория французского издания Le Figaro раскритиковала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего форсировать вступление страны в НАТО.
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