На челябинских предприятиях сотрудникам готовы платить более 200 тысяч рублей

В Челябинске составлен топ-5 предприятий с самыми высокими зарплатами. Первые строчки по заработку занимают челябинский кузнечно-прессовый завод, где требуются инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, и «Конар», там нужны наладчики ЧПУ.
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