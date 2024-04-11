На челябинских предприятиях сотрудникам готовы платить более 200 тысяч рублей

В Челябинске составлен топ-5 предприятий с самыми высокими зарплатами. Первые строчки по заработку занимают челябинский кузнечно-прессовый завод, где требуются инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, и «Конар», там нужны наладчики ЧПУ.