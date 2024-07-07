Следователи начали проверку после того, как в Краснодаре две группы родителей подрались, поскольку их дети не смогли поделить детскую площадку.
Родители сошлись в массовой драке за детскую площадку в Краснодаре
Комментарии
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лл
лина любимцева
А вот силовики стали искать, кто участвовал в потасовке. Уверена: найдут только россиян. Ни одного мигранта и пальцем не тронут!!
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ну это понятно. За мигрантов отстегивают, а свои даром обходятся.
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14 час.
лл
лина любимцева
УВЫ!!! И как жить дальше?!! Нашим детям теперь не выйти на улицу поиграть!!
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13 час.
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