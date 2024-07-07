Родители сошлись в массовой драке за детскую площадку в Краснодаре

лл лина любимцева А вот силовики стали искать, кто участвовал в потасовке. Уверена: найдут только россиян. Ни одного мигранта и пальцем не тронут!!

ГМ Георгий Михалев Ну это понятно. За мигрантов отстегивают, а свои даром обходятся.