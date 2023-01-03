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«Мы должны быть внимательнее к этим альянсам с Украиной»: поляки высмеяли реакцию Моравецкого на чествование украинцами Бандеры

«Мы должны быть внимательнее к этим альянсам с Украиной»: поляки высмеяли реакцию Моравецкого на чествование украинцами Бандеры

Поляки отреагировали на высказывания премьер-министра Матеуша Моравецкого по поводу массового празднования на Украине дня рождения лидера местных националистов Степана Бандеры.

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