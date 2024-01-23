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Закон, порядок, государство

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Как экономить на поиске персонала и получать высокий уровень HR-услуг?

Как экономить на поиске персонала и получать высокий уровень HR-услуг?

Подбор персонала, особенно поиск ключевого сотрудника, от которого в будущем будет зависеть развитие бизнеса и выход на новые рынки, — процесс долгий, дорогой и иногда связанный с высокими рисками.

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