Как экономить на поиске персонала и получать высокий уровень HR-услуг?

Подбор персонала, особенно поиск ключевого сотрудника, от которого в будущем будет зависеть развитие бизнеса и выход на новые рынки, — процесс долгий, дорогой и иногда связанный с высокими рисками.
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