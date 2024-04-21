Раймонд Паулс объяснил, почему отказался от встреч с Пугачевой и Галкиным

АК

Александр Кутуев

Умный и хороший человек. Живя в Латвии, он, конечно же, не может сказать что Пугалкины предали и продали все идеалы и моральные принципы нормальных людей, а то у него у самого там будут проблемы на старости лет. Поэтому просто не общается с Пугалкиной.