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Раймонд Паулс объяснил, почему отказался от встреч с Пугачевой и Галкиным

Раймонд Паулс объяснил, почему отказался от встреч с Пугачевой и Галкиным

Ни один композитор не написал для певицы Аллы Пугачевой столько хитов, сколько создал для неё Раймонд Паулс – именно с ним связан ее расцвет карьеры.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Раймонд Паулс умный человек. Желаю ему крепкого здоровья и успехов в его деятельности!!  МОЛОДЕЦ!! Вместо пустопорожних склок, занимается хорошим делом: воспитывает молодежь.
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14 час.
АК
Александр Кутуев
Умный и хороший человек. Живя в Латвии, он, конечно же, не может сказать что Пугалкины предали и продали все идеалы и моральные принципы нормальных людей, а то у него у самого там будут проблемы на старости лет. Поэтому просто не общается с Пугалкиной.
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12 час.

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