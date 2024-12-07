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Закон, порядок, государство

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Начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов вручил Благодарность Президента России коллективу 27 научного центра Минобороны России

Начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов вручил Благодарность Президента России коллективу 27 научного центра Минобороны России

Из рук начальника войск высокую государственную награду принял начальник 27 Центра полковник Виктор Ковтун.

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