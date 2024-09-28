Turkish Airlines не допустила граждан России на рейс из Стамбула в Панаму

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказала в посадке на рейс гражданам России.Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила граждан России на свой рейс из Стамбула в Панаму, а потом запретила полёты её бортами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.