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Татар-информ

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Рандеву с бывшими: «Ак Барс» разгромил «Шанхай» с Яшкиным, Мифтаховым и Петаном

Рандеву с бывшими: «Ак Барс» разгромил «Шанхай» с Яшкиным, Мифтаховым и Петаном

Казанцы разгромили «Шанхай» (4:0) в День Республики Татарстан и завершили предсезонку. Денисенко оформил дубль, Арефьев отстоял «на ноль», но победу омрачила травма Четверикова — подозрение на перелом челюсти.

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