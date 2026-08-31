Рандеву с бывшими: «Ак Барс» разгромил «Шанхай» с Яшкиным, Мифтаховым и Петаном

Казанцы разгромили «Шанхай» (4:0) в День Республики Татарстан и завершили предсезонку. Денисенко оформил дубль, Арефьев отстоял «на ноль», но победу омрачила травма Четверикова — подозрение на перелом челюсти.
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