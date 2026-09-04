Продажи автомобилей Lada в августе выросли

АВТОВАЗ объявил о том, что в августе 2026 года было продано 29 225 новых машин Lada, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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