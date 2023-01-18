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Эксперт Киселев: главнокомандующий украинской армией Залужный является фаворитом США

Эксперт Киселев: главнокомандующий украинской армией Залужный является фаворитом США

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на данный момент считается фаворитом Соединенных Штатов Америки.

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