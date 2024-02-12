МИД рассказал о перспективах возвращения замороженных российских активов

Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго: там почувствовали вкус российских денег, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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