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Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа

Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа

Российская Федерация приступила к эвакуации граждан страны с территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступили в отечественном министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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