Это заявление он сделал в ходе выступления в Госдуме.В ходе выступления в Госдуме, где рассматривалась его кандидатура на пост главы правительства, исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в вузах.
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