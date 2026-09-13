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МО: мобильные огневые группы «Центра» отразили налет более 40 БПЛА у Доброполья

МО: мобильные огневые группы «Центра» отразили налет более 40 БПЛА у Доброполья

В зоне спецоперации на Добропольском направлении расчеты мобильных огневых групп (МОГ)и постов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили налет свыше 40 БПЛА самолетного типа ВСУ.

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