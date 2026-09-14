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Царьград

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Станция «Спортивная» в Новосибирске за год приняла 1,2 млн пассажиров

Станция «Спортивная» в Новосибирске за год приняла 1,2 млн пассажиров

Ровно год назад в Новосибирске начала работать станция метро «Спортивная». За этот период ее услугами воспользовались свыше 1,2 млн пассажиров.

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