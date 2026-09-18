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Россиянам посоветовали не ругать школьников за низкие оценки

Россиянам посоветовали не ругать школьников за низкие оценки

Резкая реакция родителей может надолго отбить у ребенка желание браться за сложные темы, а страх неудачи нередко приводит к сокрытию оценок и списыванию Ругать ребенка за плохие оценки, такие как двойка или тройка, не стоит.

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