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The Washington Post заявила о переоцененности силы санкций США

The Washington Post заявила о переоцененности силы санкций США

Новые рестрикции администрации Байдена вряд ли нанесут серьезный урон экономике РФ. Новые антироссийские санкции США, объявленные администрацией американского президента Джо Байдена, вряд ли серьезно повлияют на экономику РФ.

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