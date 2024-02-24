The Washington Post заявила о переоцененности силы санкций США

Новые рестрикции администрации Байдена вряд ли нанесут серьезный урон экономике РФ. Новые антироссийские санкции США, объявленные администрацией американского президента Джо Байдена, вряд ли серьезно повлияют на экономику РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии