Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Путин утвердил отмену НДС для строителей частных домов по эскроу

Путин утвердил отмену НДС для строителей частных домов по эскроу

На подрядчиков строительства ИЖС, использующих эскроу-счета, будут распространяться те же правила налогообложения, что и на застройщиков многоэтажек Подрядчики, которые возводят частные дома по эскроу-счетам, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх