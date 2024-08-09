Путин утвердил отмену НДС для строителей частных домов по эскроу

На подрядчиков строительства ИЖС, использующих эскроу-счета, будут распространяться те же правила налогообложения, что и на застройщиков многоэтажек Подрядчики, которые возводят частные дома по эскроу-счетам, будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).