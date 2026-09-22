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Царьград

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Реанимобиль перевернулся в центре Екатеринбурга на высокой скорости

Реанимобиль перевернулся в центре Екатеринбурга на высокой скорости

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и М.Сибиряка перевернулся реанимобиль, двигавшийся на высокой скорости.

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