В Пулково ограничили доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов

Рекомендуют пользоваться залом ожидания на втором этаже В связи с временными ограничениями на взлет и посадку самолетов для повышения уровня безопасности полетов в петербургском аэропорту Пулково временно ограничен доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов.