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Прокурор МУС ответил на критику Запада по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Прокурор МУС ответил на критику Запада по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Израиль — это демократическая страна, которая имеет право на самооборону. Но это не дает государству возможности совершать преступления против человечности — таким образом в воскресенье, 26 мая, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прокомментировал критику со стороны Вашингтона и Лондона из-за предложений выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямину Нетаньху.

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