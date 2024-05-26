Прокурор МУС ответил на критику Запада по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Израиль — это демократическая страна, которая имеет право на самооборону. Но это не дает государству возможности совершать преступления против человечности — таким образом в воскресенье, 26 мая, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прокомментировал критику со стороны Вашингтона и Лондона из-за предложений выдать ордер на арест израильского премьер-министра Биньямину Нетаньху.