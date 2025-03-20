Магнитная буря продлится несколько дней: как защититься метеозависимым людям Ирина ВальковаВ ближайшие дни Землю накроет затяжная магнитная буря, вызванная высокой солнечной активностью.
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