Глава Moldovagaz обратился к правоохранительным органам. Что случилось

Председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан публично обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать незаконные действия с использованием названия и логотипа руководимой им компании.
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