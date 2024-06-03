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4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом (Флорида) – рекордное расстояние в истории финалов плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли.  «Пантерс» будут обладать преимуществом своей площадки в решающей серии.

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