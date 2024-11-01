Били ложкой по зубам, привязывали: Трёхлетнего сироту медсёстры назначили виновным без суда и следствия

Сиротопром, который наживается на детях и терроризирует их, вновь дал о себе знать. Медсёстры в Детской инфекционной больницы №3 на Васильевском острове Петербурга измывались над маленьким мальчиком: били его ложкой по зубам и привязывали к кровати.