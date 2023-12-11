Причинные места: версии появления словосочетания и фото самых знаменитых обнаженных скульптур

Причинное место… Интересное словосочетание, которое заставляет краснеть многих из нас. Откуда взялось такое выражение? Стоит ли прикрывать причинные места у скульптур? Есть ли место стилю ню в цивилизованном и культурном обществе? Самые знаменитые скульптуры с обнаженными половыми органами — это ….