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Стоп ИИ: американская кинозвезда показал пример борьбы за свою человеческую идентичность

Стоп ИИ: американская кинозвезда показал пример борьбы за свою человеческую идентичность

Популярный американский киноактер Роберт Дауни-младший выступил решительно против создания своего образа с помощью искусственного интеллекта.

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