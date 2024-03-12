Окончательные данные переписи станут известны не ранее, чем через год

Сегодня в Комиссии по публичному управлению и региональному развитию прошли слушания, в ходе которых Национальное бюро статистики представило свои взгляды на организацию и проведение переписи населения и жилищ в Молдове.
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