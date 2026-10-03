Александр Рапопорт рассказал о последней встрече с Кашпировским

Александр Рапопорт, актер и врач-психотерапевт, поделился воспоминаниями о своем последнем разговоре с экстрасенсом Анатолием Кашпировским.
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Анатолий Кашпировский - человек-эпоха. И он старался, как мог, сделать эту эпоху лучше. Светлая ему память.