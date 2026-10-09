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Carlsberg купит заводы PepsiCo в Армении и Грузии

Carlsberg купит заводы PepsiCo в Армении и Грузии

Датская Carlsberg договорилась о покупке предприятий PepsiCo в Грузии и Армении. Сделка позволит компании расширить бизнес в сегменте безалкогольных напитков и укрепить сотрудничество с американской корпорацией.

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