В ожидании суда: у Дурова изъяли все паспорта на время следствия

Сегодня стали известны дополнительные условия освобождения во Франции Павла Дурова. Оказывается он не только должен был доказать, что ему есть где жить в Пятой республике, но и сдать на время следствия все паспорта.
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