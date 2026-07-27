❗️ВСУ атаковали жилой дом в Керчи, ранены 10 человек, трое госпитализированы, среди них один ребенок, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ВСУ атаковали жилой дом в Керчи, ранены 10 человек, трое госпитализированы, среди них один ребенок, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии