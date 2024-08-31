Константин Ольшанский 29 августа 2024 г., 20:39 The Times: Сырский обрек своих боевиков в Курской области на жестокий «снарядный голод» Россия значительно укрепила оборону в Курской и в других приграничных областях.
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