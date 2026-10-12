В России назвали срок поставки дизельного топлива в США

Россия «точно» поставит дизельное топливо на американский рынок в октябре, заявил «Ленте.ру» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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