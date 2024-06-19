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Ремонтный беспредел в центре Петербурга: работы на 16 млн рублей на Ординарной просрочили почти на год

Ремонтный беспредел в центре Петербурга: работы на 16 млн рублей на Ординарной просрочили почти на год

Самое сердце Санкт-Петербурга почти год пребывает в ремонтном хаосе. Строительные леса, установленные подрядчиком Фонда капитального ремонта, превратили эту часть города в нечто похожее на полигон препятствий и угроз.

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