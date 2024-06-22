Как выглядела бы наша Солнечная система, если бы все планеты в ней были размером с Землю?

Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы каждая планета в нашей Солнечной системе была размером с Землю? Что ж, пришло время окунуться в этот умопомрачительный сценарий! Давайте представим, как выглядела бы каждая планета, если бы она была такой же большой, как наша любимая голубая планета.