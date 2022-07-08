Президент Байден проведе зустрічі з королем і наслідним принцем Саудівської Аравії Лідер Сполучених Штатів наступного тижня вирушить з візитом на Близький Схід Президент Джо Байден під час візиту на Близький Схід, який відбудеться наступного тижня, проведе двосторонні переговори з королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азізом та іншими керівниками країни, включаючи наслідного принца Мухаммеда ібн […] Сообщение Президент Байден проведе зустрічі з королем та наслідним принцом Саудівської Аравії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.