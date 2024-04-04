Грушко: в случае развертывания ремонтных баз НАТО на Украине они будут гореть

Если НАТО развернет на Украине свои ремонтные базы, они будут гореть. С соответствующим заявлением в разговоре с RT выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
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