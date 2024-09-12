Пентагон сделал миллиардный заказ на ракеты AMRAAM, не забыв про Киев

Контракт на сумму около $1,2 млрд (110 млрд руб.) заключил Пентагон с американской компанией Raytheon на производство авиационных ракет средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), предусматривающий поставки этих вооружений в том числе на Украину, 11 сентября сообщает пресс-служба Минобороны США.