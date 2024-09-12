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Пентагон сделал миллиардный заказ на ракеты AMRAAM, не забыв про Киев

Пентагон сделал миллиардный заказ на ракеты AMRAAM, не забыв про Киев

Контракт на сумму около $1,2 млрд (110 млрд руб.) заключил Пентагон с американской компанией Raytheon на производство авиационных ракет средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), предусматривающий поставки этих вооружений в том числе на Украину, 11 сентября сообщает пресс-служба Минобороны США.

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