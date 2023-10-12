Мэрия Иванова направила три илососа на откачку дождевой воды с затопленных улиц

Власти опубликовали телефон, по которому можно оставить заявки на борьбу с подтоплениями.После обильных осадков в четверг, 12 октября, ивановские коммунальщики вывели на улицы города три илососные машины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии