Петербург ждут холод, снег и сильный ветер: к городу несется циклон

Погода испортится уже на следующей неделе. В Северной столице к выходным похолодает. Очередной циклон принесет усиление ветра западных направлений и дожди, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
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