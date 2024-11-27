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Петербург ждут холод, снег и сильный ветер: к городу несется циклон

Петербург ждут холод, снег и сильный ветер: к городу несется циклон

Погода испортится уже на следующей неделе. В Северной столице к выходным похолодает. Очередной циклон принесет усиление ветра западных направлений и дожди, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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