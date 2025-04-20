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Как прошла пасхальная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

Как прошла пасхальная служба в соборе Казанской иконы Божией Матери в Татарстане

В Татарстане православные христиане встречают Пасху. Праздничное богослужение прошло в стенах кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря на улице Большая Красная.

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