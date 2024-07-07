Пожар произошел на складе в Воронежской области после атаки беспилотников

Российские средства ПВО ночью обнаружили и уничтожили несколько БПЛА над Воронежской областью, при падении их остатков произошел пожар на одном из складов в Подгоренском районе, началась детонация взрывоопасных объектов.
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