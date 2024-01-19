«Владу нужна подмога»: Пригожин рассказал о проблемах Сташевского

Продюсер считает, что певец сам справиться не сможет. Иосиф Пригожин Социальные сетиВлад Сташевский уже несколько раз за последнее время пытался «перезапустить» свою карьеру, но снова оказаться на коне у него пока не получилось.
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