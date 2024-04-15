В России на миллион рублей подешевел новый кроссовер Toyota Frontlander

В России еще сильнее подешевели новые кроссоверы Toyota Frontlander. Если в ноябре за них просили не менее 3 750 000 рублей, а в феврале цена опустилась до 3 500 000 рублей, то сейчас его предлагают за 2 550 000 рублей.
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