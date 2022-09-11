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Герман Садулаев. «Тришкин кафтан» Министерства обороны России

Герман Садулаев. «Тришкин кафтан» Министерства обороны России

Рамштайн – теперь не только рок-группа. Это военная база НАТО, на которой собираются министры войны стран Запада, чтобы обсудить выделение Украине танков, пушек, ракет, снарядов и миллиардов денег на убийство российских солдат и мирных жителей.

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